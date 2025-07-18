大市反覆偏軟　醫藥板塊走強

中評社北京7月18日電／據文匯報報導，港股昨延續周三高位回調氛圍，早市恒指輕微高開30點並扳上24,672點（升約155點）後，隨即反覆回落，低見24,447點（跌約70點），收報24,498點，微跌約19點，成交減至2,364.12億元。大市反覆上落，資金繼續追捧創新藥概念等醫藥板塊。



受惠於多隻科技逆市上漲，恒生科技指數續升0.56%，表現優於恒指。俗稱“紅籌指數”的中企指數跌0.64%。國企指數則跌0.09%，當中金融股表現偏軟。



北水淨流入18.55億元，美團（3690）、建行（0939）、小米（1810）分別淨流入6億元、5.9億元和3.1億元，居淨流入前三位。中軟國際（0354）急升12%，獲淨流入1.27億元。泡泡瑪特（9992）則淨流出8.44億元。



創新藥以康方生物（9926）升10.7%、中生製藥（1177）升5.9%、信達生物（1801）升3.3%較突出。落後大市及同業的石四藥集團（2005）在成交急增下升逾3%，可續留意。



原料藥續獲批 石四藥可吼



石四藥集團為民企，在港上市19周年，昨天收市市值91.2億港元。大股東兼主席曲繼廣持有39.61%，四川科倫藥業（002422.SZ）持有26.01%，瑞士銀行持9.99%。集團從事研究、開發、製造及向醫院及分銷商銷售藥物產品，主要包括靜脈輸液的成藥、原料藥及醫用材料。



國家醫保局於本周二（15日）宣布啟動第11輪國家藥品集採，涉及55種藥品。醫保局官員強調，本輪集採僅針對仿製藥，不包括創新藥，並優先考慮質量而非價格。消息帶動創新藥等醫藥板塊造好。



在7月份，石四藥接連公布獲國家藥監局批准原料藥上市：（一）集團的氯化銅批准登記成為在上市製劑使用的原料藥，是內地企業第三家獲批。氯化銅是無機鹽類，是多種微量元素注射液所用的原料，主要用於補充微量元素的需求。