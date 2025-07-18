海軍山東艦起降保障中隊：托舉戰鷹制勝海天

海軍山東艦起降保障中隊起飛助理在放飛艦載機。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據人民日報報導，航母飛行甲板被稱為“世界上最危險的4.5英畝”。對於海軍山東艦起降保障中隊官兵來說，這里既是日夜堅守的戰位，更是孕育夢想的沃土。



“如果說艦載機飛行員是‘刀尖上的舞者’，那麼作為航母上的飛行保障人員，我們就是托舉戰鷹決勝萬裡海天的守護者。”面朝大海，望著騰空而起的一架架戰機，中隊官兵滿是自豪。



海軍山東艦起降保障中隊是一群專門放飛和回收戰鷹的人。他們深耕保障一線、集智創新攻關，保障艦載機安全起降，實現戰機出動率持續增長，不斷突破中國航母戰鬥力指標新紀錄，先後榮立二等功、三等功。



入列5年多來，山東艦礪兵西太、轉戰南海、礪劍台海，每一次體系攻研，每一次實戰淬煉，背後都有著中隊官兵的奮力托舉和傾心守護。他們為戰鷹騰飛插上“隱形的翅膀”，將青春和熱血奉獻在世界上最危險的甲板之上。



艦載機放飛快一點，勝算就能多一分



天高雲闊，碧波萬頃。



大洋深處，山東艦如出鞘利劍，劃開一望無際的深藍海面。飛行甲板上，數架戰機整齊列陣、蓄勢待發。



突然，一陣急促的警報聲響起，起降保障中隊迅速反應，軍官曾文輝迅即帶領放飛小組奔赴甲板。短短幾分鐘，一系列手勢引導艦載機準確完成滑行、止動、加力等多項動作。隨即，艦載機緊急升空、直刺蒼穹。



茫茫大洋是勇敢者的競技場。曾文輝的戰位離飛機發動機很近。戴著頭盔和耳罩，仍然無法完全抵擋強大的氣流和震耳的轟鳴。“練兵不惜力，打仗不惜命，專業過硬，打贏才更有底氣。”曾文輝說。