內地生自修8月考DSE　5科32分盼升港大

戎同學（左）和商科老師Ally Lee。受訪者供圖 中評社香港7月18日電／前日（16日）香港中學文憑試（DSE）放榜，除不少在港學習的考生獲佳績外，還有多名未在香港本土就讀的內地自修生取得不俗成績。其中，在內地高中就讀、轉軌DSE課程的考生戎同學，僅用8個月時間衝刺，便獲得最佳5科32分、最佳6科37分的出色成績。戎同學已確定報讀香港大學商科專業，目前正為赴港升學作準備。



香港文匯報報導，記者瞭解到，戎同學在內地一所高中的實驗班就讀。她直言，當時非常不適應內地體制“尖子班”高壓的學習氛圍，於是產生轉軌學習香港DSE課程的想法。去年8月1日，她選擇了位於深圳的星力國際教育機構，接受“一對一”全課程教學。



經濟數學兩科奪5＊



令人稱奇的是，僅用8個月衝刺，戎同學便在DSE考試中取得佳績，放榜成績顯示，她在經濟、數學科、數學延伸單元M2科均獲得5＊，此前不擅長的化學亦獲得5，英文和中文皆為5。



“戎同學是一個非常用功的孩子，任何一次課程都沒有落下。不過，她也不是除了睡覺之外全在學習，自己平時的課餘愛好一直在堅持。”戎同學的商科老師Ally Lee說，儘管化學是戎同學的弱項，去年9月她依然決定加修，相信自己也相信老師。



在轉軌前，戎同學較少關心時事新聞，對香港社會也不太瞭解。為此，老師們為她精心制定了學習計劃，普及各類知識點。作為轉軌考生，戎同學重點是調整好心態，不要被網上各種信息打擾，同時要做好時間管理，提高學習效率。



“轉軌肯定會面臨一些挑戰，比如作為自修生，沒有同班同學一起學習的氛圍，沒有互相促進的動力和壓力，內驅力就顯得非常重要。”戎同學說。



輔導戎同學DSE課程的星力國際教育2024年在深圳設立，戎同學為首批學員之一。“對在內地的DSE考生而言，課程體系與教學資源本土化不足、教師資質參差不齊、升學指導服務局限等問題是他們面臨的痛點。我們就這些痛點作針對性部署，相信未來有更多於內地的自修生取得好成績。”身兼機構創辦人的Ally Lee說。



據考評局資料，今屆DSE約有2，700名內地自修生報考，另四所獲通過成為“與考學校”的大灣區內地城市港人／港澳子弟學校，約230人以學校考生身份報考，人數較2024年DSE增加約一倍。