新四軍老兵孫洪秀講述抗戰故事

孫洪秀敬禮。（圖片來源：人民日報） 中評社北京7月18日電／據人民日報報導，端起槍，孫洪秀仍然精氣神十足。今年“七一”前夕，抗戰老兵孫洪秀在武警廣西總隊百色支隊營區官兵們的祝福中，度過了自己的百歲生日。



“以前的槍能裝5發子彈，現在能裝30發。如果我們當時有這麼精良的裝備，一定能取得更好的戰績。”儘管已在廣西生活70多年，孫洪秀依舊鄉音未改。1925年，孫洪秀出生於江蘇一個農民家庭，1943年參加新四軍，與敵軍作戰。“腦袋別在褲腰帶上”，孫洪秀常以此形容自己的抗戰經歷。



參軍念頭為何如此堅定？



“日軍殺了我們的人，漢奸也欺負我們，一定要拿槍反抗”



20世紀40年代，孫洪秀的父親離世後，家里連吃飯都成了問題。為了糊口，孫洪秀在當地送信謀生。



1943年，正值新四軍擴軍，孫洪秀和幾個送信的小夥伴一起報名參了軍。營長問他參軍原因，孫洪秀毫不猶豫地回答：“日軍殺了我們的人，漢奸也欺負我們，一定要拿槍反抗！”



“這個小鬼我要了。”當時部隊正缺一名通信員，眼見孫洪秀精神頭足，團長點名要了他，“我們已經有個‘老趙’，一老一小搭配著正好。”



“老趙”是另一名三十來歲的偵察兵的化名，在執行任務時扮演店鋪掌櫃，打配合的孫洪秀就扮演掌櫃的夥計，負責拉著毛驢送貨，以便搜集傳遞情報。