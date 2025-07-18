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中國進出口銀行山東分行李明接受審查調查
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2025-07-18 20:23:06
中評社北京7月18日電／中央紀委國家監委網站訊，據中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組、內蒙古自治區紀委監委消息：中國進出口銀行山東分行原黨委委員、副行長李明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組紀律審查和內蒙古自治區巴彥淖爾市監察委員會監察調查。
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