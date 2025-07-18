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國家電投才延福接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-18 20:23:52


　　中評社北京7月18日電／中央紀委國家監委網站訊，據中央紀委國家監委駐國家電投紀檢監察組、吉林省紀委監委消息：國家電投吉林電力股份有限公司原黨委書記、董事長才延福涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家電投紀檢監察組紀律審查和吉林省監察委員會監察調查。


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