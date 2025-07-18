富權：民進黨果然祭出“走路工”式奧步劣招

中評社香港7月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：民進黨果然祭出“走路工”式“奧步”劣招。以下為文章內容。



“說曹操，曹操就到”！筆者前日以《慎防民進黨祭出“奧步”手段再演“走路工”事件》為題，分析民進黨及其側翼團體，可能會在七月二十六日的“罷免”進入“民調封關”之後至進行投票之前的這段期間，使用其慣用的“奧步”策略，以類似“走路工”事件的手法，來迷惑選民，操擾選民的投票抉擇，國民黨陣營應當吸取教訓，時刻警惕民進黨及其側翼團體祭出的“奧步”手段，一發現露頭就打，不讓其有任何蔓延發酵的機會。而在昨日，民進黨就果然是操作了兩起類似“走路工”事件的“奧步”手段。



其一，是民進黨“立委”王義川昨日在Threads貼出一張照片，指控桃園市中壢區在發放“罷免”該選區國民黨“立委”魯明哲的“罷免公報”時，竟然夾放魯明哲的反罷文宣，並質疑桃園市選委會行政不中立。



“見到風就是雨”，一眾民進黨高層人士，如“執到寶”，紛紛發聲“譴責”國民黨，並責令檢調機構及“中選會”必須立即介入，以法律嚴懲。其中民進黨中央秘書長林右昌聲稱，國民黨用非常卑劣手段干擾罷免活動進行，魯明哲選區不同意罷免的宣傳品居然是跟“罷免公報”放在一起、投遞到民眾信箱，這是非常不當行為，也違反選舉公平原則，這到底是誰允許、授權、指使的？桃園市政府選委會責任，應該要立即查明、懲處，不要讓不當作為破壞台灣民主、影響選舉公平性。



而曾任民進黨中央黨部發言人、蔡英文競選總部法務主任的執業律師黃帝穎，也發文恐嚇稱，“桃園市長張善政麻煩大了，『投票公報』夾帶反罷免文宣違反《選罷法》，最重處三年徒刑”，他解釋，桃園市派發“投票公報”竟夾帶國民黨“立委”魯明哲的反罷免文宣，明顯“公器私用”，因而不僅違反“行政中立”的行政責任，更是觸犯了《選罷法》第五十條有關“『中央』及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動”的規定，處機關首長或其代理人、受其指示之人等相關人員三年以下有期徒刑。



作為發起“罷免”魯明哲“立委”職務的罷團“破蛋除魯”，也“理所當然”地發聲譴責，痛批這是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平。



此事態非同小可。雖然人們都認知到，王義川是屬於“山草藥—噏得就噏”的政治人物，但畢竟他所指的情況，將不但令民進黨及其支持者更為增添對國民黨“立委”魯明哲的“反感度”以至“仇恨度”，在七月二十六日都湧出來對其投下“同意罷免”票，使其丟失“立委”議席，並在四年內不得參選同一公職，而且還有可能連累國民黨籍的桃園市長張善政，及市政府的相關機構負責人，還有由市長指派的中壢區長，都將會“吃官司”。

