以有力有效監督為鄉村振興保駕護航

中評社北京7月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，習近平總書記指出，實施鄉村振興戰略是關係全面建設社會主義現代化國家的全局性、歷史性任務。二十屆中央紀委四次全會強調，要緊盯黨中央關於鄉村全面振興、惠民富民、防止規模性返貧致貧等方面政策措施落實情況，對反映群眾身邊腐敗問題線索加強督辦。紀檢監察機關在查辦相關案件的基礎上，深化以案促改促治，找准問題症結，促進完善制度，確保鄉村振興各項政策措施落實落地。



前不久，廣西壯族自治區荔浦市馬嶺鎮紀委在轄區同善村開展農村集體“三資”監管突出問題監督檢查時，接到群眾關於該村生態移民惠民資金長期未公示等問題反映。通過核查，鎮紀委很快鎖定村民小組組長韋某某私自挪用生態移民惠民資金的關鍵證據。在嚴肅查處韋某某違紀行為的同時，荔浦市紀委監委指導鎮紀委對轄區內由村民小組組長管理的村集體資金進行全面核查，挖出多名村民小組組長違規使用集體“三資”等問題線索，立案查處10人。



管好集體“錢袋子”是鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興的有力保障。今年以來，廣西壯族自治區紀委監委聯合自治區農業農村廳、財政廳深化鄉村振興資金使用監管突出問題整治，聚焦財政惠民富民補貼資金、鄉村振興項目資金、鄉鎮財政資金使用監管，堅持案件查辦與問題整改一體推進，制發紀檢監察建議書128份，推動健全完善制度64項，督促自治區農業農村、財政等部門持續完善問題排查常態化審核督導機制，促進鄉村振興資金監管工作制度化、規範化、長效化，持續鞏固整治成果。



“天上不會掉餡餅，工頭也好、老板也好、商人也好，他來找你，約你吃飯，跟你交朋友，這些都是帶有他自己的目的，主要還是看中你手裡面的權力……”日前，在雲南省大理白族自治州召開的全州警示教育大會上，警示教育片裡因貪腐落馬黨員幹部的深刻懺悔引發在場黨員幹部的深思。