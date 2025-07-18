錄取通知書設計“出新”更“走心”

中國人民大學二〇二五年錄取通知書展示。（圖片來源：中國人民大學微信公眾號） 中評社北京7月18日電／據人民網報導，隨著2025年高校招生錄取工作推進，首批錄取通知書目前已經送達新生手中。一紙錄取通知書，不僅是傳遞信息的“信使”，更是高校與新生的首次“見面”，承載著莘莘學子對大學生活的美好憧憬與期盼。



近年來，各大高校的錄取通知書別出心裁，在內涵挖掘、設計理念、審美意趣、用料材質等方面不斷“出新”，潤物無聲地傳遞著高校的育人理念和文化底蘊，成為展示學校風貌、高校精神的一張名片。



今年“上新”的錄取通知書同樣引人注目。比如，中國人民大學的錄取通知書化身“書燈”，翻開“書燈”，人大前身陝北公學學子奔赴延安救國的畫面穿越時空而來，照亮新生前行的路，給予豐厚的歷史滋養和精神洗禮；哈爾濱工業大學的錄取通知書釋放“宇宙級”浪漫，鐫刻著校長寄語的材料，與“夢舟”飛船、天問二號探測器返回艙核心熱防護材料相同，新生掃碼寫下的心願，還將隨哈工大發射的下一顆衛星登上太空；浙江工業大學的錄取通知書採用環保材質，實現0油墨、0溶劑、0染料，體現了低碳環保、可持續發展的理念，隨機搭配的三款校徽，讓學子在打開校徽“盲盒”的過程中，與校史邂逅。



這些富有設計感的錄取通知書，既有對學校歷史文化的深深追尋，對家國情懷的生動詮釋，也在無聲中鼓勵青年學子敢為人先、勇於開拓，攀登科學高峰，還通過互動形式，拉近學生與高校的距離，增強了情感共鳴。



值得一提的是，一些錄取通知書的設計還體現出高校的人文關懷與社會擔當。比如復旦大學120周年特別版錄取通知書禮盒里，除了錄取通知書、NFC卡片等，還包括兩枚“永茗”茶磚，茶葉來自復旦定點幫扶的雲南永平縣，不僅寄托著對鄉村全面振興的期許，也向新生傳遞出兼濟天下的廣闊胸懷。



大學是人生的重要一站。一份精心設計、彰顯內涵的錄取通知書無疑是珍貴的入學禮物，具有特別的紀念意義。通知書上那些充滿溫度的文字、別具匠心的設計、用心挑選的禮物，終將在年輕的心靈中化作一股暖流和力量，陪伴學子們踏上新的人生旅程。