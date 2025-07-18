讓“民間沃土”與“藝術殿堂”相互成就

中評社北京7月18日電／據光明日報報導，“李樹建就是愛‘折騰’！”中國劇協分黨組書記、駐會副主席陳湧泉話鋒一轉，“不過，他確實總能把事情‘折騰成’。”



——已過花甲之年的李樹建是當代豫劇領軍人物。他最近“折騰”的一件事是推動中國戲曲學院、河南李樹建戲曲藝術中心聯合舉辦表演進修班。學員主要是基層民營劇團演員、新文藝群體成員、熱心戲曲公益傳播的票友和他的幾位“洋弟子”。



為期一個月的進修班線下課程已告一段落。7月13日，中國文化報社、中國戲曲學院聯合在京舉辦研討會。與會專家認為，該進修班開創了全國戲劇界名師帶徒與院校結合、共同提升和升華的新路子，其經驗值得全國借鑒。



讓基層演員有機會享受“國家隊”資源



進修班學員董勝利來自河南登封的一個民營劇團，常年活躍在農村演出一線，一年演出600多場。“演了那麼多年戲，經常聽老藝人說‘九龍口’，‘九龍口’到底在哪，我一直沒弄明白。”董勝利說，“這次進修班上，經過老師們的講解我才知道，‘九龍口’是演員從上場門出場後的首個亮相位置，或堂桌椅前45度角的位置。”



董勝利的情況是基層戲曲演員的一個“通病”。很多基層戲曲演員演出雖多，但進修深造的機會極少，平時學戲主要靠看網上的視頻，很少能得到名家指點，更沒有老師幫助“摳”動作。



進修班共有33名學員，卻會聚了楊鳳一、張建國、李宏圖等20餘位名師名家。通過一個月的系統授課，名家名師手把手傳藝，學員們實現了表演技能的全面提升。