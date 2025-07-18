她們，扛起20萬慰安婦尊嚴

記者在湖南鄉下找到九十六歲曾做慰安婦的慧奶奶，她說：“要是有一天能提告，我一定要出庭作證。”（圖片來源：大公報） 中評社北京7月18日電／據大公網報導，1931年，日本發動“九一八事變”侵占東北，1937年日軍挑起“七七事變”發動全面侵華戰爭，中華大地慘變人間煉獄。14年艱苦抗戰，中國軍民不屈不撓，總傷亡數字超過3500萬人，成為世界反法西斯戰爭的中堅力量。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，《大公報》推出“抗戰歲月”系列報導，與讀者一起銘記歷史、緬懷先烈，珍惜來之不易的和平，發揚抗戰精神，堅定愛國立場，為中華民族偉大復興而奮鬥。



二戰期間，日本軍隊在中國、朝鮮半島、東南亞及太平洋諸島等地，強征大量年輕女性作軍隊性奴隸，系統性建立慰安婦制度。中國是最大受害國─慰安婦人數達20萬！歲月流逝，如今登記在册者僅餘7人，她們是日軍犯下滔天罪行的直接證人，她們扛起了20萬慰安婦的尊嚴。



大公報記者最近走訪多地，接觸學者、志願者、當年暴行目擊者與受害婦女的家屬，還有幸存的慰安婦婆婆們，對他（她）們進行了翔實採訪。我們對日本軍國主義暴行的記錄與報導，是對歷史的正視，銘記歷史，才能珍惜和平。



炎夏7月，大公報記者來到湖南，在志願者陪同下尋找五位近百歲的慰安婦婆婆。她們攥緊記者的手，掀開歷經80載歲月無法癒合的傷口……



96歲的慧奶奶（化名）見我們進門，立刻靈巧地撐起身，轉身在櫃裡箱中翻找起來。一袋袋、一箱箱零食捧到面前，塞到記者手上時還反復地說：“婆婆最愛乾淨，這些你們放心吃。”那時，她甚至不知道我們是誰，為何而來。