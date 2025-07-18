中國新能源汽車如何逐“新”提“智”

7月17日，參觀者在智能汽車鏈展區沃爾沃汽車展位瞭解一款展車。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，翻開中國汽車工業協會最新發布的“半年報”，新能源汽車產業表現亮眼——產銷量雙雙突破690萬輛，同比增長均超過40%，市場滲透率持續提升，出口實現75.2%的增幅。



不止於一組組躍動的數字，汽車產業的蓬勃活力更藏在高效的生產節拍和持續煥新的科技中……這個夏天，記者赴一線調研，探尋產業發展的趨勢，感受逐“新”提“智”的脈動。



創新湧現，激發產業活力



機械臂帶動大大的“照相機”，環繞汽車車身仔細查看；漆面上難以察覺的微小瑕疵被精準捕捉並完成3D重建，同步在展示屏上顯示。



7月16日，在北京開幕的第三屆中國國際供應鏈促進博覽會上，湖南視比特機器人有限公司的新產品吸引眾多參觀者駐足。



“這是我們自研的漆面缺陷檢測與磨拋修復系統，通過AI計算成像及AI質檢技術，外觀缺陷檢測精度可達0.15毫米，目前已實現深度應用。”公司研發工程師葛俊輝說。



讓創新扎得更深，推動每個細節提質，是當下新能源汽車產業發展的寫照。



行走在汽車產業一線，這樣的感受更為明顯。



這里有AI對生產流程的賦能——



走進賽力斯超級工廠，1600多台智能終端與3000多台機器人協同運作，生產自動化率達到100%；在長安數智工廠的總裝車間內，機械臂和高節拍重載AGV協同配合，一輛輛不同顔色和配置的車輛依次下線……

