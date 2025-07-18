商務部回應美批准對華銷售英偉達H20芯片

7月18日，國務院新聞辦公室舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。商務部部長王文濤在會上介紹情況。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據商務部網站消息，有記者問：近日，美方有關官員表示，美批准向中國銷售英偉達H20芯片是中美經貿談判的一部分，目前華為等中國企業已經生產了等效芯片，美方不希望中方實現國產替代。請問商務部對此有何評論？



答：中美倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認了倫敦框架細節並推進相關落實工作。中方依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方於7月上旬相應取消了會談涉及的對華限制措施。



我們注意到，美方近日又主動表示將批准對華銷售英偉達H20芯片。中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。



中美之間合作共贏才是正道，打壓遏制沒有出路。今年5月，美方針對華為昇騰芯片發布相關出口管制指南，以莫須有的罪名對中國芯片產品加嚴管制，以行政力量干預市場公平競爭，嚴重損害中國企業正當權益，中方已嚴正闡明立場，堅決反對。我們期待美方與中方相向而行，通過平等磋商，糾正錯誤做法，為雙方企業互利合作營造良好環境，共同維護全球半導體產供鏈穩定。