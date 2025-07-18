兩岸新媒體將赴山西尋根

中評社北京7月18日電／據中國台灣網報導，山西，這片承載著五千年文明的土地，即將迎來一場跨越海峽的文化對話。2025年“品游山西 尋根問祖”兩岸新媒體聯合采風活動將於7月21日至27日在山西太原、晉中兩地展開。來自海峽兩岸的媒體人及網絡達人將組成采風團，沿著晉商文化脈絡，深入探訪山西豐富的歷史文化遺產和現代產業發展成果，以鏡頭和筆墨共繪三晉大地的厚重與鮮活。



據悉，本次采風活動亮點紛呈。在為期7天的行程中，采風團將走訪山西博物院、晉商博物館、平遙古城日昇昌票號等文化地標，溯源五千年華夏文明與五百年晉商興衰；打卡雙林寺彩塑藝術館、唐都推光漆器博物館等非遺基地，感受傳統工藝的匠心傳承；參訪太鋼集團、廣譽遠國藥等企業，見證傳統與現代的融合發展。



山西作為中華文明的重要發祥地之一，保存著全國80%的元代以前木構建築，是名副其實的“中國古代建築藝術博物館”。本次采風活動特別選取了晉祠、鎮國寺等具有代表性的文化遺存，進一步創新傳播形式，鼓勵采風團成員通過短視頻、直播、圖文日記等方式實時分享見聞，打造“雲端尋根”新體驗，讓台灣同胞通過新媒體平台更直觀地感受中華文化的源遠流長。



活動期間，采風團還將體驗太穀藥膳等特色美食，全方位感受山西獨特的地域文化，以新媒體視角挖掘晉商“誠實守信、開拓進取”的精神內核，書寫兩岸文化認同新篇章。