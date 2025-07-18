“龍台農業現代化合作對接”活動成功舉辦

活動現場（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月18日電／據中國台灣網報導，7月10日至16日，“龍台農業現代化產業合作專項對接”活動在哈爾濱市成功舉辦。來自福建、河南、湖北、上海、重慶及島內從事農業、食品、商貿等領域的台商台青一行30人參加活動。



據悉，7月12日，由黑龍江省台辦主辦，省農業農村廳、省科技廳、省農科院、哈爾濱市台辦協辦的“龍台農業現代化產業合作交流對接會”舉行，省台辦副主任劉辛向台商台青宣講了黨的二十屆三中全會精神，希望台商台青實地感受龍江發展熱度，共享龍江發展成果，積極投身龍江高質量發展、可持續振興。2位台商台青代表發言，表示黑龍江農業資源豐富、龍台合作發展潛力巨大，是台商台青創業就業的沃土。黑龍江和糧農業有限公司等8家企業做主題推介。活動期間共達成5項合作意向，涉及跨境電商、農業種植、農產品精深加工、生物技術合作、設計類企業入駐等領域，推動龍台兩地資源共享、優勢互補。



通過系列參訪考察，拉近兩岸同胞的心理距離，促進心靈契合。在侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，通過文物史料和實景復原，深刻瞭解日軍細菌戰暴行，強化民族文化認同；在黑龍江省農科院園藝分院、惠達科技有限公司、哈爾濱創意設計中心，雙方就寒地果蔬品種改良、智慧農業技術應用、“設計＋科技”賦能成果轉化等展開深入交流，點燃農業產業創新引擎；在喬府大院、付家大院“十萬人家”合作社、閆家崗農場，瞭解稻米文化和農文旅融合項目，解密稻米產業升級密碼；在伏爾加莊園、中央大街、索菲亞教堂、冰雪大世界夢幻冰雪館等文旅地標，透過厚重的文化底蘊和多元的人文風情，感受龍江大地的獨特魅力。台商台青紛紛表示，龍台經貿合作既有產業互補的“硬聯動”，也有理念共鳴的“軟銜接”，相信在攜手把握機遇、共克挑戰的進程中，龍台經貿合作之花將綻放更絢麗的光彩。