第十七屆海峽論壇職教論壇成功舉辦

7月15日至17日，2025海峽兩岸職業教育論壇在福建省福州市成功舉行。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月18日電／據中國台灣網報導，7月15日至17日，2025海峽兩岸職業教育論壇在福建省福州市成功舉行。本屆論壇以“AI賦能職業教育”為主題，由中華職業教育社、福建省中華職業教育社聯合台灣多家社會團體共同主辦，福建船政交通職業學院承辦，來自兩岸的職業教育專家、學者、院校、機構和企業代表等230餘人出席活動。



中華職業教育社副總幹事、黨組成員馮大軍在致辭中充分肯定了海峽兩岸職業教育論壇多年來在促進兩岸職業教育界的交流與合作、推動兩岸職業教育融合發展等方面發揮的積極作用。他指出，本屆論壇圍繞“AI賦能職業教育”這一主題，共同探討AI賦能、職教改革、兩岸交流等重要議題，非常有意義。他希望，兩岸職業教育加強交流合作，共促兩岸互信，共同推動兩岸職業教育事業擴大優勢特色、破解困難挑戰、共創光明未來。他表示，中華職業教育社願與各方一道，搭建更加多元、更加便利的職業教育交流合作平台。



福建省政協副主席、福建歐美同學會會長黃如欣在致辭中認為，兩岸同根同源，是不可分割的命運共同體，兩岸和平與發展既是民心所向，也是大勢所趨。職業教育是推動海峽兩岸融合發展、促進民心相通的重要基礎和橋梁紐帶，希望兩岸職教界圍繞“AI賦能職業教育”這一主題，深入探討兩岸職業教育產教融合，打造兩岸青年發展平台，把握時代機遇，勇擔育人使命，攜手同心、並肩同行，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻職教力量。



台灣有關機構負責人在致辭中表示，未來兩岸唯有加強合作，互學互鑒，推動兩岸職業教育協同創新，才能提升兩岸職業教育整體水平，促進兩岸關係和平發展。希望兩岸共築“產學研用”一體化平台，創新交流合作機制，以人文紐帶深化民族認同，為兩岸共同繁榮與世界和平發展作出更大貢獻。



全國政協委員、中華職業教育社副理事長蘇華在主旨演講中指出，AI賦能職業教育，既是發展新質生產力的需要，也是推動兩岸同胞鑄牢中華民族共同體意識的需要，有利於推動兩岸職業教育轉型升級，共促教育強國戰略的實施。他希望，通過“AI”重構職業教育教學模式、賦能職業教育教師發展、催生產教融合新模式、優化產教融合生態等舉措和努力，實現兩岸職業教育高質量發展。