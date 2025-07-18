人工智能技術助力診療資源擴容

中評社北京7月18日電／據人民網報導，隨著AI（人工智能）快速發展，相關技術正加快應用於診療一線。



去年11月，國家衛生健康委聯合國家中醫藥管理局、國家疾控局印發了《衛生健康行業人工智能應用場景參考指引》，在“人工智能＋”醫療服務方面，明確了醫學影像智能輔助診斷、臨床專病智能輔助決策、智能就醫咨詢等多個應用場景。



今年3月，國內首個兒科大模型“福棠·百川”在首都醫科大學附屬北京兒童醫院發布；4月，重慶醫科大學附屬兒童醫院推出“重兒·小乙”兒科AI家庭醫生。AI兒科醫生上崗後，表現如何？兒科診療資源，能否迎來擴容？記者進行了探訪。



吸納海量數據 持續接受訓練



在國家兒童醫學中心、北京兒童醫院會診中心，多名專家圍坐在一起，與電腦裡的AI兒科醫生同台競技。



這是一場疑難病多學科會診，對象是10名患兒，其中一名患兒的頸部長了侵襲性纖維瘤。當專家們討論著該患兒的治療方案時，信息技術工程師也將患兒的資料輸入到了AI大模型中。經過分析，AI兒科醫生給出了治療方案：手術加化療。



在10名患兒的治療方案上，AI兒科醫生與專家組的意見高度吻合。根據患兒病例報告裡的某個單項指標，AI兒科醫生也能給出有針對性的建議。



國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫介紹，在測試階段，AI兒科醫生與北京兒童醫院的12名主治醫師及住院醫師分別診斷了60個門診病歷。結果顯示，AI兒科醫生的診斷準確率堪比真人醫生。

