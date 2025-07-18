北京發布10條夏日研學游線路

中評社北京7月18日電／據人民網報導，暑期來臨，親子游、研學游的需求大幅增加。近日由北京市文化旅遊局主辦、石景山區文化和旅遊局支持的“夏日研學 走讀北京”暑期文旅促消費活動舉辦，並發布了10條“夏日研學走讀北京”研學主題游線路。活動以“體驗團＋推介會”的形式進行，讓文旅資源點位成為研學的第二教室。



由親子家庭代表和專注做研學游的旅行社組成的研學體驗團走進石景山區，在RE睿·國際創憶館探究數字復原的奧秘，在功碑閣將詩意風光盡收眼底，在石景山區博物館探尋京西歷史，在彩虹階梯與非遺匠人面對面學習……線路串聯起石景山的工業遺產與歷史文化資源，令遊客實地感受北京研學線路的獨特魅力。



10條“夏日研學走讀北京”研學主題游線路包括科技與科學實踐啟蒙線、溶洞與古人類地質考古線、自然秘境與古村落探幽線、璀璨光影與色彩藝術鑒賞線、“進京趕考”紅色足跡追尋線、戲曲民俗與非遺傳承體驗線、運河文化與副中心發展感知線、“兩園一河”與京西古道探秘線、長城觀星與星空小鎮探索線和古生物與地質科普求知線，將北京的科技魅力、歷史底蘊、自然奇觀與人文風情熔鑄為沉浸式的學習之旅，讓歷史可觸摸、讓科學可體驗、讓文化可感知。



中青旅遨游旅行和新東方文旅分別向遊客推介了主題化、多元化、分齡體驗的親子旅遊產品，並致力於提升旅遊服務質量，確保遊客享受優質、規範、安全的旅遊體驗。北京市文化和旅遊局相關負責人表示，北京是暑期研學熱門目的地，市文旅局將適應市場需求，不斷推出更加豐富的主題化、沉浸式研學旅遊產品，優化暑期旅遊體驗，提升城市文旅服務承載力，讓研學遊客在行走的課堂中度過一個難忘的暑期。