台胞證免費，“首來族”訪陸提上日程

中評社北京7月18日電／據國際在線報導，“以前首次辦台胞證大約需要1500元新台幣，現在可以免費辦，省了不少錢。台灣的親朋好友聽說免費政策推出後紛紛向我咨詢。他們計劃這個月底輕鬆開啟大陸之旅，打算到廣州吃美食、逛美景。”在大陸工作多年的台灣青年蔡小姐這樣表示。她的家人一直說想要到大陸游玩，但總因為排不出假等原因沒有了下文。這次定會抓住大陸免收台灣“首來族”申辦台胞證證件費的契機，抓緊時間去辦理。



“自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣‘首來族’申辦台胞證證件費。”在6月25日國務院台灣事務辦公室新聞發布會上，發言人朱鳳蓮發布了相關減免政策。6月26日，台灣中時新聞網新媒體平台發起相關網絡投票。投票結果顯示，76%的網友認為此項政策對台灣人具有吸引力。很多台灣網友紛紛點贊，表示“我要去辦”“政策太暖心了”。蔡小姐說，消息一出，身邊的一些台灣朋友便安排上了行程，期待滿滿。這切實降低了台灣同胞首次來大陸的成本，就像為兩岸交流搭建了一座更為便捷的橋梁，讓更多台灣民眾能輕鬆邁出瞭解大陸的第一步。



台胞證是台灣地區居民出入境大陸的證明文件。隨著兩岸交流的頻繁和密切，越來越多台灣同胞在大陸求學、工作、創業和長期定居。台胞證不僅是兩岸通行證，也是台灣同胞在大陸處理各項事務的有效證明文件，包括就業、就學、考試、就醫、置產、開戶、投融資、結婚、旅遊等。目前台胞證已由“紙本”轉為“卡式”，有效期為5年。



7月1日，減免政策生效的當天，通過媒體的報導，我們看到不少台灣“首來族”辦理了台胞證。他們普遍反映，辦證流程簡單、用時短、工作人員態度好。中國社會科學院台灣研究所副研究員任冬梅表示，由此看出減免政策帶動效應明顯。政策施行首日，廈門五通碼頭就迎來了不少台灣“首來族”。作為首批受益者，有台胞表示會把這麼好的政策分享給台灣的家人朋友，從而帶動更多台灣民眾來大陸。目前，島內有一半多的人從來沒有踏足過大陸，台灣年輕人也有超半數從未來過大陸，因此，會有很多人能夠享受到這個暖心政策。前段時間，台灣網紅“館長”來大陸旅遊和直播，讓很多從未到過大陸的台灣民眾，尤其是年輕人對大陸產生了好奇和好感，表示想去大陸走走看看。隨著兩岸民間往來日益頻繁，民進黨當局設立的“信息繭房”也會被衝破，兩岸交流合作的範圍也會進一步擴大。