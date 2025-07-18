“資金流”折射經濟發展活力圖景

中評社北京7月18日電／據新華社報導，金融是實體經濟的血脈。根據中國人民銀行發布的數據，初步統計，2025年上半年社會融資規模增量累計為22.83萬億元，比上年同期多4.74萬億元，金融支持實體力度穩固。而分領域來看，從賦能科技創新、到提振內需消費，再到潤澤民營企業，當下資金流的動向和變化，可作為觀察金融對促進經濟結構調整、新舊動能轉換效能的窗口，更可折射出我國經濟高質量發展的活力圖景。



“股債貸”聯動賦能科技創新



觀察當下的資金流向，正有源源不斷的“錢”流入科技創新領域。



福建永榮錦江股份有限公司（以下簡稱“永榮錦江”）的智能生產車間內，舊衣服、舊襪子經過脫色、融化、拉絲等10多個環節，“搖身一變”為全新的尼龍紗線。“我們擁有自主知識產權的超臨界技術路線，但新材料的規模化生產需要新建全新生產線，多虧有建行的貸款支持。”公司總經理汪建根表示。今年以來，中國建設銀行給永榮錦江發放的供應鏈融資額已達1.7億元。



銀行貸款是支持科技創新的重要渠道。人民銀行最新發布的數據顯示，今年5月末，科技貸款餘額43.3萬億元，同比增長12%。多家銀行上半年也從組織架構、產品體系、專屬政策等多方面加力支持科技創新。比如，中國農業銀行推動全行科技金融組織體系優化方案落地，目前科技金融服務中心已經擴容至11家分行和14家二級分行。浙商銀行根據科技型企業不同成長階段需求，迭代推出科技金融15大場景30大產品體系，以“善科陪伴計劃”提供科技金融全生命周期精準化服務。



值得注意的是，今年5月，中國人民銀行進一步增加科技創新和技術改造再貸款總額度達8000億元，更好發揮了政策牽引帶動作用。截至2025年5月末，銀行和企業簽訂的科技創新和技術改造貸款金額達到1.7萬億元，是2024年末的1.9倍。

