中國聯通：廉潔微視頻讓紀律教育入腦入心

中評社北京7月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，“我現在刷廉潔短視頻有點上頭。”中國聯通客戶經理小李一邊展示手機裡正在播放的廉潔微視頻一邊說，“比如‘順手拿張購物卡’拍出了違紀後果的警示效果，現在我看到茶葉禮盒、購物卡，都會下意識提醒自己紅線不能碰。”



在某單位食堂，正在播放微電影《戒尺之下，豈容“以會謀宴”》引發員工討論。影片用第三人稱手法展現某幹部因一頓公款吃喝被查處的全過程，結尾彈出《中國共產黨紀律處分條例》相關條款時，有的黨員幹部掏出手機拍照保存。該單位財務部王主任坦言：“現在報銷審核時，視頻裡的案例會自動在腦子裡‘彈窗提醒’。”



自今年5月起，一股“短視頻清風”正在中國聯通悄然吹起。50餘部1至3分鐘的原創廉潔微視頻，通過中國聯通OA辦公系統、手機客戶端、電梯屏、食堂電視等線上線下渠道同步展播，內容聚焦違規經商辦企業、違規收受禮品禮金、公款吃喝等廉潔風險點，以短平快的形式滲透到員工日常工作生活各個場景，成為推動紀律意識入腦入心入行的重要載體。



“我們調研發現，融媒體時代，‘輕量化’學習更符合傳播規律。我們有部短視頻以情景劇＋說唱的形式，解析違規吃喝相關違紀問題，3分鐘講透成因、後果及紀法條款，上線當日點擊量破萬。”駐中國聯通紀檢監察組負責同志說。



此外，駐中國聯通紀檢監察組還印發通知，細化廉潔教育微視頻製作管理的具體要求，推動廉潔教育微視頻製作規範、健康、有序發展，進一步增強以身邊事教育身邊人的說服力和感染力。