入境游火熱帶動入境消費不斷擴大

中評社北京7月18日電／據人民網報導，記者從商務部獲悉：隨著入境游持續升溫，優化離境退稅政策等成效初顯，帶動入境消費不斷擴大。國家稅務總局數據顯示，優化離境退稅政策實施首月（4月27日至5月26日），全國稅務部門辦理離境退稅筆數同比增長116%，退稅商店銷售額增長56%；全國離境退稅商店已增至5196家，為2024年底的1.4倍。



“中國游”火熱得益於一系列入境便利化政策。我國有序擴大自主開放和單邊開放，不斷擴大單方面免簽國家範圍。截至目前，我國已對55個國家實行過境免簽並將停留時間延長至240小時，有效帶動外國人到中國旅遊、從事商貿活動。國家移民管理局數據顯示，上半年外國人出入境數量穩步增長，達到3805.3萬人次，同比上升30.2%；其中，免簽入境外國人1364萬人次，占入境外國人的71.2%，同比上升53.9%。



擴大入境消費，為提振消費注入新動力、拓展新空間。4月26日，商務部會同相關部門出台《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，各地積極創新工作舉措，擴商店、增商品、優服務，不斷提升境外旅客購物體驗。北京設立3個可為全市離境退稅商店提供退稅服務的“即買即退”集中退付點；上海在南京路商圈啟用全國首台離境退稅自助開單機；深圳率先推出海關免拆封驗核“一單一包”模式。



從“中國游”到“中國購”，成為入境旅遊市場的新趨勢。文化和旅遊部相關負責人表示，入境旅遊及購物有助於深化中外交流和人員往來，促進相互瞭解。將鼓勵和引導旅遊景區、度假區、文博場館等境外遊客集聚區域的特色文化產品店鋪等備案成為離境退稅商店，優化離境退稅商品和服務供給，結合推動入境旅遊支付便利化工作，進一步加強工作協同、信息共享，提升支付、退稅便利化水平，促進入境旅遊健康發展。



“我國入境消費增長潛力巨大。”商務部相關負責人表示，將積極會同相關部門，加快推進優化離境退稅政策的落實落地，讓廣大境外旅客退稅更便利、購物更滿意。同時將繼續深化國際消費中心城市建設，打造國際化消費環境，增加品質化消費供給，創新多元化消費場景，不斷提升中國消費市場的吸引力和美譽度，支持推動擴大入境消費。