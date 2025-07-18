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歐盟通過對俄第18輪制裁方案
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2025-07-18 18:28:07
中評社北京7月18日電／據新華社報導，歐盟委員會主席馮德萊恩18日說，歐盟成員國已就對俄羅斯第18輪制裁方案達成一致。
馮德萊恩在社交媒體上寫道，此輪制裁主要打擊“俄羅斯戰爭機器的核心”，包括銀行業、能源業與軍工產業，還包括新的動態油價上限機制。
馮德萊恩稱，對俄施壓仍在繼續，制裁將持續至俄烏衝突結束。
歐盟委員會上月起草對俄第18輪制裁方案，重點針對俄羅斯能源收入，涵蓋“北溪”天然氣管道基礎設施、俄羅斯銀行業，還包括進一步下調西方給俄羅斯原油出口設定的所謂“價格上限”。
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