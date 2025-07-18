歐洲揮舞“制裁大棒”催伊朗重返核談判

6月22日，伊朗外交部長阿拉格齊在土耳其伊斯坦布爾舉行的新聞發布會上發言。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，英國、法國、德國三國外長以及歐盟外交與安全政策高級代表17日與伊朗外長阿巴斯·阿拉格齊通電話，催促伊朗重返核談判，並稱如果在夏末前未達成“切實進展”，將恢復所有對伊制裁。



按照路透社說法，這是6月中旬以色列和美國對伊朗發動大規模空襲後，歐洲三國外長與歐盟高級代表首次致電伊朗方面。



法國外交部說，三國外長在通話中向伊朗表明其“啟動‘快速恢復制裁’程序的決心”，警告伊朗盡快恢復核談判。



2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。聯合國安理會隨後通過第2231號決議，對伊核協議加以核可。該決議包含“快速恢復制裁”條款，允許簽署國採取措施應對伊朗的違規行為。



據美國媒體報導，安理會第2231號決議將於今年10月到期。由於啟動“快速恢復制裁”程序需要30天，歐洲方面希望在俄羅斯10月出任安理會輪值主席國之前完成該程序。美國和歐洲官員將該條款視為向伊朗施壓的談判工具。但伊朗方面認為，重新實施制裁缺乏法律依據，並以退出《不擴散核武器條約》相威脅。



美國國務卿馬爾科·魯比奧14日與英、法、德外長通話，同意將8月底設定為伊朗與美國達成核協議的最後期限，否則英法德三國將恢復對伊朗制裁。



一些外交人士指出，上述通牒不切實際，因為美國和以色列上月轟炸伊朗核設施後，伊朗暫停與國際原子能機構合作，相關核查人員已離開伊朗。即便伊朗與美國馬上恢復核談判，也無法評估伊朗核計劃現狀。



兩名不願公開姓名的歐洲外交官說，歐洲國家希望與美國在今後幾天協調戰略，以盡快與伊朗重啟核談判。