特朗普稱將就“假新聞”起訴《華爾街日報》

中評社北京7月18日電／據新華社報導，美國總統特朗普17日再次否認他與愛潑斯坦案有關聯，就美國《華爾街日報》“特朗普致愛潑斯坦信件”報導表示，這是“假新聞”，信件系偽造，他將起訴這家“令人作嘔的肮臟小報”。



特朗普在社交媒體上發表長帖寫道，他和白宮發言人曾直接告知《華爾街日報》主編埃瑪·塔克，所謂“特朗普致愛潑斯坦信件”純屬偽造，但塔克對此充耳不聞。“《華爾街日報》仍堅持發表這篇虛假、惡意且構成誹謗的報導，特朗普總統即將對《華爾街日報》、新聞集團及（魯伯特·）默多克先生提起訴訟。”



《華爾街日報》是新聞集團旗下報紙，該集團由魯伯特·默多克掌管。特朗普在帖文中稱，他也曾就此事直接警告默多克。“默多克先生當時稱他會處理此事，但他顯然無權這麼做。”



特朗普還稱，《華爾街日報》刊載此類“誹謗性謊言”，表明其已淪為“令人作嘔的肮臟小報”。若愛潑斯坦案與他有關聯，民主黨人早就會曝光相關證據，“這些信息肯定不會塵封在檔案裡”，“這是假新聞的又一案例”。



《華爾街日報》報導稱，2003年，愛潑斯坦50歲生日時，收到的賀信中有一封帶有特朗普簽名。



愛潑斯坦與大量美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。特朗普去年競選總統時曾承諾公布愛潑斯坦“客戶名單”，揭露愛潑斯坦罪行及其死亡背後的真相。美國司法部和聯邦調查局本月7日發布聯合備忘錄，認定不存在“客戶名單”且不會發布更多愛潑斯坦案相關文件。這一結論在特朗普陣營內部引發質疑和不滿，特朗普近期已多次就此發聲。