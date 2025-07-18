英國民眾對英美“特殊關係”支持度驟降

中評社北京7月18日電／據新華社報導，英國一家智庫17日發布的最新調查報告顯示，英國民眾對英美“特殊關係”的支持“已然崩塌”，越來越多英國人認為，在不確定性和美國政策反復動蕩之下，“回歸歐洲”似乎成為更穩妥的選擇。



英國獨立智庫英國外交政策組織所做的這份調查顯示，英國人對美國的信任度已從2024年的53%驟降至2025年的38%，33%的受訪者認為美國總統特朗普的所作所為已成為英國國家安全的主要威脅之一。



調查顯示，英國民眾正出現明顯的“回歸歐洲”趨勢。隨著俄烏衝突持續、“脫歐”帶來的影響持續顯現，以及美國在全球事務中不斷收縮，越來越多英國人重新認同自己作為“歐洲人”的身份。



超六成受訪者認為，由於特朗普的行事風格，英國應與歐盟建立更緊密關係。另有約八成受訪者支持今年5月英歐峰會上雙方達成的加強防務和安全合作、降低食品和飲料貿易壁壘等協議。



“我當年投票支持‘脫歐’，如果現在再來一次公投，我會投票支持回歸歐盟。”來自利物浦的莫琳·塔佩告訴新華社記者，美國領導人的做派會讓越來越多的英國人希望英國與歐盟建立更緊密聯繫。



曼徹斯特大學美國歷史專家伊恩·斯科特對新華社記者說，美方咄咄逼人、交易式的行事風格與英國的政治文化格格不入。“這在英國社會和文化層面上產生的影響，已讓英國公眾對美整體認知產生了疏離感。”