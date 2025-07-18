中評社北京7月18日電／據新華社報導，這是“最不合適的教材”——日本《防衛白皮書》進校園引擔憂



日本近日正式公布2025年版《防衛白皮書》，其中再度渲染“周邊軍事危險”。與此同時，今年，日本防衛省首次向日本小學寄送兒童版《防衛白皮書》，引發關注和擔憂。



據日本長崎廣播電視台報導，防衛省近期已向日本全國約2400所小學寄送了約6100份面向兒童的《防衛白皮書》。今年5月下旬，長崎市內67所小學收到了九州防衛局直接寄送的上述刊物。



記者在防衛省官網上查閱了這本名為《日本的防衛一目了然！——防衛白皮書2024》的兒童版《防衛白皮書》，其內容由四個部分構成。在第一部分“自衛隊為什麼是必要的”中，該刊物強調“威懾力”對於防範戰爭而言至關重要；在第二部分“日本周邊正在發生什麼”中，刊物將一些鄰國描繪成“軍事威脅”，宣稱“日本所在地區並不安全”；第三部分“日本該怎麼做”則進一步解釋日本為何要增加防衛費、提高防衛力，指出所謂的“反擊能力”（即巡航導彈等能打擊對方本土目標的武器裝備實力）是增強防衛力的關鍵；第四部分介紹了自衛隊的賑災職能。



據防衛省介紹，該刊物以防衛省每年發布的《防衛白皮書》為基礎，自2021年起每年編制兒童版《防衛白皮書》並在網絡上發布。今年是首次向學校寄送。



學校本應是培育尊重、和平、友善、多樣性等價值觀的場所，而非製造危機、煽動敵視的地方。面向獨立思考能力尚不成熟的小學生，防衛省將這樣一份渲染“周邊威脅”的宣傳物投放進學校，日本各界人士對此表示擔憂。



“學校教育對學生的思想形成具有很大影響力，如果這種（‘威脅論’進校園的）趨勢持續下去，將在年青一代中助長好戰、對外敵視的傾向。”日本前外務省官員孫崎享對記者說，“這是令人遺憾的現象”。



日本歷史學者纐纈厚認為，向孩子們灌輸一個鄰國是“威脅”，會導致孩子們對這個國家產生偏見，削弱他們的求知欲和瞭解這個國家的興趣。“重要的是通過交流和學習歷史文化知識，首先培養起理解和尊重意識，加深友好和親善意識。”