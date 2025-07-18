中評社北京7月18日電／據新華社報導，“不要把所有雞蛋放進一個籃子”——克羅地亞食品出口商感受美關稅之痛



“美國總統特朗普威脅對歐盟產品徵收高關稅，這已對我的公司和員工產生巨大影響，我現在經常愁得睡不著覺。”克羅地亞赫爾梅斯國際公司總經理內布·丘平日前在接受新華社記者採訪時憂心忡忡地說。



赫爾梅斯國際公司20年前由丘平創立，主要生產無花果醬。為紀念爺爺博若·丘平，他把公司生產的無花果醬命名為“博若爺爺”。20年來，“博若爺爺”牌無花果醬在美國市場同類商品銷售額中名列前茅，公司也不斷發展，目前已經有100餘名員工。



怎料風雲突變，美國政府近期揮舞關稅大棒，不斷威脅對進口自歐盟的商品徵收高關稅，歐洲很多公司因此面臨虧損甚至倒閉，赫爾梅斯公司也不例外。



丘平跟記者算了一筆關稅賬。他說，公司原來每年向美國市場出口大約150個集裝箱的無花果醬，每集裝箱的價格在7萬美元左右。也就是說，他的公司每年在美國市場的銷售額在1000萬美元左右。即使美方僅僅對歐盟商品徵收10%的關稅，他的公司每年都將面臨100萬美元的關稅成本和經濟損失，這對赫爾梅斯公司這樣一個中小型企業來說幾乎是“滅頂之災”。



“這還僅僅是10%的關稅。如果美國的關稅上升到30%甚至50%，情況會怎樣？我都不敢想象！”他說。



由於美政府關稅政策帶來的巨大不確定性，赫爾梅斯公司只好減少向美國市場發貨。這已經引發了一連串負面反應：商品滯銷導致公司嚴重的經濟損失，只好裁員。如果美方徵收更高關稅，公司勢必面臨更大經濟損失和更多裁員。丘平向記者坦言，短短幾個月，公司就從一個頗為成功的企業淪落到為生存而苦苦掙扎的地步。



丘平認為，美方高關稅政策是非常錯誤的，就連美國媒體都已指出，高關稅最終將由美國消費者承受，因為關稅導致進入美國市場的商品價格更高。因此，高關稅政策最終只能是得不償失、害人害己。

