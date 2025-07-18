法國團隊在腫瘤細胞實時監測方面取得進展

中評社北京7月18日電／據新華社報導，法國國家科學研究中心17日在官網說，該機構與法國互聯醫療設備企業桑索姆公司（Sensome）等機構合作，利用一種微型傳感器首次實現對腫瘤細胞時空動態（即隨時間推移的細胞變化）的非侵入性實時監測，此項突破可能為癌症的診斷與治療帶來新視角。



桑索姆公司開發了一種基於阻抗的微型傳感器，能夠實時、原位分析生物組織。在該技術的基礎上，研究團隊結合了微電極陣列的使用、電阻抗譜測量傳感器周圍組織特徵的能力，以及預測算法。與傳統電阻抗譜分析相比，引入預測算法使得該技術具備更快的預測速度、更強的抗噪性能以及識別複雜數據模式的能力。



研究團隊使用該技術對正常乳腺上皮細胞與癌變乳腺細胞進行測試，成功預測了細胞密度、平均直徑及細胞類型等的時空變化情況，其結果與顯微成像分析一致。此外，僅通過電阻抗譜測量，研究團隊還實現了對乳腺癌細胞生長的空間異質性及其與正常細胞之間競爭關係的實時監測。



“分析細胞在空間和時間中的組織結構對於理解癌症的進展至關重要。目前，活細胞熒光顯微鏡技術是追蹤這些動態的主要方法，但它常受限於熒光染料引起的細胞毒性、長時間顯微成像過程中光誘導的細胞損傷等。採用桑索姆公司技術無創且無需標記，可實現對與癌症相關的細胞時空動態的長期監測，同時對細胞的自然變化過程干擾極小。”法國國家科學研究中心研究主任阿卜杜勒·巴拉卡特說。



據介紹，該研究成果發表在新一期美國《科學進展》期刊上。目前這一監測技術尚未獲得商業使用批准。