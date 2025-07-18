美以所謂“援助”加劇加沙人道主義危機

中評社北京7月18日電／據人民網報導，當地時間7月15日，聯合國人權事務高級專員辦公室表示，在過去6周內，至少有875人在加沙地帶的援助分發點遭到殺害，絕大多數死亡發生在由美國和以色列支持的“加沙人道主義基金會”運營的援助點附近。該基金會運轉兩個多月來，受到國際輿論廣泛質疑與批評。聯合國方面多次發聲譴責，稱“援助中心變‘死亡陷阱’”。



虛偽的“援助”



聯合國及許多國際援助組織對“加沙人道主義基金會”持批評態度，並拒絕與其進行合作，認為其服務於以方軍事目標，有悖人道主義原則。



“加沙原本正常運轉的援助系統被一個致命騙局破壞。”近日，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員菲利普·拉扎裡尼在社交媒體發文指出，在此前的加沙停火期間，聯合國曾向地區提供大規模且有人道主義尊嚴的援助，負責的分發點多達400個。如今，在“加沙人道主義基金會”的運作下，分發點最多衹有4個，且距離遙遠。



“加沙人道主義基金會”是什麼來路？綜合多方消息，這是一個由美國和以色列支持的私營援助機構，目前沒有正式官網，衹有一份官方文件顯示其今年2月在美國成立。5月26日，該基金會在加沙地帶開設所謂援助物資分發點，繞開聯合國機構以及已在巴勒斯坦運作數十年的援助組織，主要依賴美國的私營安保與物流公司向加沙運送物資。美以方面稱，此舉是為確保援助物資不會落入巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）之手。



然而，這家打著“人道主義”旗號的基金會，不僅未有效發揮救濟作用，反而製造更多悲劇。據巴勒斯坦媒體報導，該基金會將物資分發點主要設在加沙地帶南部、以軍火力控制範圍內。多家國際援助機構批評稱，該基金會的援助發放地點設置和物資數量遠不能滿足加沙民眾需求，迫使人們在危險中長途跋涉以獲取物資。據以色列《國土報》等外媒報導，這些物資分發點附近多次發生以色列軍人開槍打死領取食物者的事件。