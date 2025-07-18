澳總理期待未來與中國持續深化互利共贏合作

中評社北京7月18日電／據新華社報導，“我曾在阿德萊德參與喂食它（大熊貓‘福妮’）。很高興今天再次見到它。”



7月17日上午，正在中國成都訪問的澳大利亞總理阿爾巴尼斯來到成都大熊貓繁育研究基地，回顧起多年前在澳與中國旅澳大熊貓的接觸經歷。2009年，中澳啟動大熊貓保護研究合作，“福妮”“網網”到阿德萊德動物園安家落戶，去年11月，“福妮”“網網”返回中國。



阿爾巴尼斯表示，大熊貓深受澳大利亞民眾喜愛，也代表著人與自然和諧共處的美好願景。大熊貓是澳中之間特別的友誼象徵，希望未來有更多這樣的“和平使者”促進兩國關係發展。



“人文交流”是阿爾巴尼斯成都行的關鍵詞之一。阿爾巴尼斯表示，四川是中國西部的重要省份，與澳大利亞交往密切、友誼深厚，雙方在經貿投資、教育科技、人文旅遊、綠色發展等領域合作潛力巨大。希望未來持續深化互利共贏合作，為兩國人民帶來更多福祉。



7月16日，阿爾巴尼斯出席了2026年澳大利亞網球公開賽亞太區外卡賽落地成都宣布儀式。他在致辭中表示，看到越來越多四川青少年投身網球運動，令人鼓舞，期待未來有更多中國選手通過外卡賽在澳網賽場上取得佳績。在成都期間，阿爾巴尼斯還走訪了澳大利亞企業在華布局項目，瞭解相關業務發展情況。



澳大利亞總理阿爾巴尼斯於7月12日至18日對中國進行正式訪問，他於7月16日抵達成都，將於18日結束訪問啟程回國。



