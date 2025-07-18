第六次中國與克羅地亞警務聯巡啟動

7月17日，在位於克羅地亞首都薩格勒布的中國駐克羅地亞大使館，中國警員參加第六次中國與克羅地亞警務聯巡啟動儀式。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月18日電／據新華社報導，第六次中國與克羅地亞警務聯巡啟動儀式17日在中國駐克羅地亞大使館舉行。8名中國警員將與克羅地亞同事一起，在克首都薩格勒布等地開展為期一個月的警務聯巡。



此次來克聯巡的8名中國警員分別來自天津、山東、陝西和浙江，具有豐富的基層工作經歷和執法經驗，且英語交流能力突出。除薩格勒布外，他們還將在杜布羅夫尼克、扎達爾、普利特維采湖群國家公園開展聯合巡邏。



中國駐克羅地亞大使齊前進在啟動儀式上說，警務聯巡是中克友誼的縮影，相信中國警員一定能夠認真履職，熱情服務，獲得廣大遊客和克民眾的歡迎與認可。中方願同克方一道，牢牢把握雙邊關係正確發展方向，提升戰略互信水平，深挖合作潛力，持續鞏固傳統友誼，推動中克全面合作夥伴關係行穩致遠。



克警察總局代表安特·馬裡奇在致辭中高度肯定中國警員的專業素質。他說，自2018年至今，已有46名中國警員參加了警務聯巡。兩國警方在警務聯巡中的良好合作為把克羅地亞打造成“安全旅遊目的地”作出了貢獻。



中國聯巡隊員代表杜牧表示，中克兩國雖然相距遙遠，但友誼源遠流長。警務聯巡標誌著雙方合作的進一步深化。全體隊員將與克方同事攜手合作，力爭圓滿完成聯巡任務。