英國新試管嬰兒技術　可成功“過濾”遺傳病

中評社北京7月18日電／據大公網報導，英國科學家使用最新的體外人工授精（IVF）技術，可成功“過濾”遺傳病，降低嬰兒從母親身上遺傳線粒體基因疾病的風險。目前已有8名健康嬰兒誕生，未出現遺傳疾病。這次的試管嬰兒技術是英國10年前修法後，首次有成功案例。雖然這些新技術為基因缺陷的婦女帶來了生育希望，但倫理爭議持續。



英國紐卡斯爾大學的科學家發表文章稱，他們使用全球首創“線粒體捐贈治療”（MDT）的體外受精技術試驗，已成功在英國讓7名女性誕下8名健康的嬰兒，並有效降低了嬰兒從母親身上遺傳線粒體基因疾病的風險。



這種MDT技術主要是使用來自健康女性捐贈者卵子與嬰兒父母的DNA結合，一起形成胚胎，從而“過濾”掉母親的線粒體基因疾病。因為體內含有三個人的DNA，這些嬰兒也被稱為“三親嬰兒”（three－parent babies）。



線粒體基因疾病源自線粒體DNA變異，主要是母系遺傳，會導致從肌肉萎縮到心臟衰竭和腦部疾病等各類問題。每5000名新生兒中就有1人受到線粒體疾病的影響。這些突破性成果已在《新英格蘭醫學期刊》發表，有望為那些存在線粒體基因缺陷的女性，帶來誕下健康孩子的希望。



0.1%的DNA來自捐贈者



2015年，英國成為全球首個批准採用此種體外人工授精技術的國家。2017年，英國生育監管機構向紐卡斯爾大學的生育醫學中心頒發了第一張許可證，該中心的醫生率先採用了這項技術。外界一直關注該技術的具體成果。



上述最新試驗在紐卡斯爾生育醫學中心進行，共有22名女性參與，最後7名女性誕下共4男4女，當中包括一對雙胞胎，目前年紀介於6個月到兩歲多。根據研究結果，在其中6名嬰兒身上，會導致疾病的變異線粒體DNA數量減少了95%到100%。另外2名嬰兒的變異線粒體DNA則減少77%到88%，低於致病範圍。研究人員表示，8名孩童目前都健康，儘管其中1人曾出現心律不整問題，後來也已成功治癒。還有另外一個個案正在懷孕。