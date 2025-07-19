吳志良香港書展開講 分享澳門發展經驗

全國政協委員、澳門文化界聯合總會會長吳志良（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月19日電（記者 盧哲）由中華書局出版的新書《何以澳門》18日在香港書展舉行新書講座。該書作者全國政協委員、澳門文化界聯合總會會長吳志良介紹了本書的出版背景。他表示，希望通過本書更全面地呈現澳門的歷史、文化和現代發展，同時，此次是首次在香港書展討論這本關注澳門的書籍，希望能與香港分享澳門的發展、包括“一國兩制”成功實踐的經驗。



《何以澳門》一書作者吳志良現任第十四屆全國政協委員、文化文史和學習委員會副主任，澳門基金會行政委員會主席，澳門文化界聯合總會會長等職，長期致力於澳門歷史文化的研究。吳志良表示，希望通過這本書系統地總結和呈現澳門的獨特之處，希望讀者能夠通過《何以澳門》更全面地瞭解澳門的歷史、文化和現代發展。



本書主要包括文化篇、文學篇、灣區篇、家國篇、制度篇及澳門學篇等內容。探討了澳門作為中西文化交流的重要節點，如何形成了獨特的文化風貌；討論了澳門的文化多樣性對當地居民和社會的影響；概述了澳門文學的發展歷程；分析粵港澳大灣區的發展背景和前景。同時，也分析了“一國兩制”政策在澳門的成功實踐及其意義、分析特區政府的治理模式及其成效、探討未來制度創新的可能性。另外，本書還提出建立“澳門學”學科的重要性及其理論基礎、討論“何以成為人類文明實驗室”的概念及其現實意義，並呼籲更多學者加入到這一領域的研究中來。吳志良表示，在寫作過程中參考了大量的歷史文獻、學術研究和個人訪談，還結合了自己多年的研究成果和親身經歷，力求使內容既具有學術深度又通俗易懂。



在講座上，吳志良談到，過去三十多年來，自己一直在思考澳門歷史文化特色是如何形成的，未來在國家發展中可以扮演什麼樣的角色。“這個問題經過多年的努力，我們把中國和西方的許多檔案文獻都整理出版、作了深入研究，相信基本輪廓也搞清楚了。”