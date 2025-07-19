7月18日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月18日主持例行記者會，並就彭麗媛出席中美青少年聯誼活動、歐盟宣布對俄羅斯實施新一輪制裁、台灣問題等回答中外記者提問。以下是問答全文：



總台央視記者：我們注意到，2025年“鼓嶺緣”中美青少年合唱周近日在中國舉行，中國國家主席習近平夫人彭麗媛7月17日出席中美青少年聯誼活動並致辭。發言人能否進一步介紹有關情況？



林劍：7月9日至18日，中國人民對外友好協會與福建省人民政府共同主辦2025年“鼓嶺緣”中美青少年合唱周。活動以“歌唱和平”為主題，來自中美兩國近30支合唱團、1000多名青少年參加。



7月17日下午，國家主席習近平夫人彭麗媛在中國人民對外友好協會出席2025年“鼓嶺緣”中美青少年聯誼活動並致辭。彭麗媛在致辭中表示，跨越百年的鼓嶺故事和習近平主席同艾奧瓦州老朋友延續40年的深厚友誼，是中美人民友好的縮影。習近平主席提出“未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習”倡議一年多來，許多美國青少年應邀來華訪問。希望同學們成為中美友誼的傳承者、和平友好的促進者，架起中美友誼之橋，為兩國美好未來貢獻青春力量。



活動現場，美國“鼓嶺之友”召集人穆言靈、艾奧瓦州友人貝隆分別講述了鼓嶺故事和參與中美民間交往與地方合作的經歷。美國青少年代表分享了參訪的愉快感受，表示願做新一代美中友好使者，傳承兩國友誼佳話。



習近平主席指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。希望兩國青少年接過時代賦予的接力棒，攜手傳承跨越百年的“鼓嶺情緣”，為中美關係穩定、健康、可持續發展貢獻力量。