黃偉哲：以科學視角建立正確命運觀

中評社香港7月19日電（記者 王評）正在舉辦的第35屆香港書展推出了由黃偉哲撰寫的新作《命運學新論》，此專著以中華文化傳統與前沿科學相結合的新穎視角，解讀人們普遍關注、卻往往被冠以玄學甚至迷信的命運學課題。



黃偉哲對本社記者表示，他寫這本書的宗旨是建立正確的命運覌，提醒命運意識，以期指導攺進命運。本書試圖透過對“命運真相”的新論述，以科學思維分析命運的成因，以新的視窗觀察探知命運的真相。同時提倡確立全新的命運觀。書中提出的觀點：認為唯有基於人體、大自然及宇宙天體三大系統的大視野與整體觀才能正確地認知命運，與此同時提出了全新的“天地人”命運觀。本書論述的依據：以微觀的視角及宏觀的大視野審視命運的過程，從全方位、整體觀的角度精準，全面地認識命運。此書闡述的話題：涉及傳統文化中的儒道佛文化、玄學文化等，還融匯現代文化中的各類科學及相關知識。通過古今文化的融合，將傳統文化中的實踐成果及智慧結晶，同現代文化中的科技知識及科學理論相結合；相信這兩方面文化融合的結果，基本上可以清楚地解讀命運真相及“天地人”命運觀。



他在這本由南粵出版社出版的書中說，自古至今，人們持續不懈地探索命運的真相，改變命運的願望是人類永恆的追求。任何人若想要改變命運，不僅必須清晰地認知命運真相，而且應當把握正確的命運觀。歷來，許多人對命運的認知都是來自片面性或局部性的視角，因此形成的命運觀是主觀性或局限性的觀念；不少人都是以粗獷的視線或有限的時空審視命運，因此認知的結果不是全面及真實的命運。認知命運真相不是一件容易的事，探索命運更是個巨大的系統工程。然而，有中華傳統文化所積澱的豐厚思想智慧，有近代科學文化所累積的大量科學知識，探索命運的系統工程就有了可供運用的充沛資源。深信古今文化的結合，是探索命運真相的正確方向與最佳途徑。