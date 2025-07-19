外交部：敦促美方有關人士理性看待中美關係

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月18日在例行記者會上表示，中方敦促美方有關人士樹立正確對華認知，客觀、理性地看待中國和中美關係，停止攻擊抹黑和遏制打壓，多做有益於中美關係穩定、健康、可持續發展的事。



有記者提問道，近日，美國參院外委會民主黨議員發布報告，稱特朗普上任6個月來嚴重削弱美同中國競爭的能力，中國對美構成戰略挑戰，正實施取代美全球超級大國地位的長期戰略，借機提升與全球南方國家關係，不斷拓展國際影響力，呼籲美府院合力重建對華競爭的有效工具。中方對此有何評論？



林劍表示，有關報告充斥著冷戰思維，鼓噪大國對抗，渲染“中國威脅”，實質上是為了遏制打壓中國，中方堅決反對。林劍強調，中國堅持獨立自主的和平外交政策，始終致力於做積極、穩定、向善的力量，無意也不會與任何國家比拼影響力。中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係，從來不搞惡性競爭和大國對抗，無意取代誰、挑戰誰。中方敦促美方有關人士樹立正確對華認知，客觀、理性地看待中國和中美關係，停止攻擊抹黑和遏制打壓，多做有益於中美關係穩定、健康、可持續發展的事。



