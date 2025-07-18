選情不妙？日本執政黨或遭參議院選舉衝擊

中評社北京7月18日電／日本定於20日舉行國會參議院選舉。近期民調顯示，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟選情不佳。



新華社報導，分析人士指出，執政聯盟一旦在這次選舉中失利，將繼去年在眾議院成為少數派後，又在參議院喪失多數地位，首相石破茂領導的政府執政將更加困難。同時，主打排外政策的民粹保守政黨強勢參選，今後可能導致日本政治進一步保守化和右傾化。此外，美國對日加徵關稅最後期限即將到來，這次選舉也將影響日美關稅談判。



執政聯盟難“過半”



日本參議院共有248個議席，議員任期六年，每三年改選一半。今年選舉要角逐125個議席，包括到期改選的124個議席和1個補選議席。目前自民和公明兩黨在非改選議席中共擁有75席。身為自民黨總裁的石破茂將選舉目標定為執政聯盟在參議院維持議席數過半，意味著自公兩黨此次需要至少贏得50個議席。



《朝日新聞》《日本經濟新聞》等日本媒體的最新調查顯示，與選戰初期相比，執政聯盟在全國範圍內的支持率持續下滑，連許多傳統優勢選區也選情不妙。上述兩家媒體均指出，執政聯盟贏得50個議席難度“極大”。《讀賣新聞》預測，自民黨最終可能僅獲30多席，即使加上公明黨的席位也難以跨過半數門檻。



分析人士指出，根據日本相關法律，政權應由眾議院佔多數的政黨或政黨聯盟執掌。自民和公明兩黨去年10月在眾議院選舉中喪失多數地位後，已面臨下台危險，只是因為在野黨無法團結一致組成多數派政府，才使兩黨能以少數派身份繼續執政。如果執政聯盟在參議院選舉中再次失利，促使在野勢力聯合組成在眾議院佔多數的聯盟，自民黨和公明黨就要下台。

