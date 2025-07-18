鄭劍：賴清德所謂“國防”邪說中的謬誤

中評社北京7月18日電／新華社發表廈門大學台灣研究院講座教授、海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍的文章指出，7月1日，賴清德進行所謂“團結十講”的第四講“國防”，繼續宣揚“台獨”分裂主張，鼓噪“反中抗中保台”，空談和平，實則引戰，是蠱惑台軍官兵和台灣民眾充當“台獨”炮灰的又一次叫囂。全篇講話延續前三講的謊話連篇、強詞奪理，仍然謬誤百出。本文列舉其中錯誤予以批駁，以正視聽。



一是污衊大陸將先“吞”台灣，再“霸”西太。賴清德的這番謬論其實源自美國，意在離間中國大陸與周邊國家關係。事實上，中國始終是維護地區和世界和平的重要力量，走的是和平發展道路，不會走帝國主義霸權主義侵略擴張的老路。到2025年，中國大陸軍費僅佔GDP的1.3%，相較美國目前的3.4%（2024財年），以及特朗普要求北約國家達到的5%，可以說少之又少。反而是台灣民進黨當局，已經多次表態將迎合美方要求，盡快把防務費增至台灣地區GDP的3%以上，為的就是要從美國多買武器，以“以武謀獨”“備戰謀獨”。



二是自詡台海和平維護者。賴清德聲稱“台灣永遠不會主動發起戰爭，而是要守護‘國家’、守護區域和世界的現狀與和平”。賴清德此前將大陸定位為“境外敵對勢力”，提出17項應對策略，煽動“反中抗中”，企圖單方面改變台海現狀，是不折不扣的“危險製造者”“戰爭製造者”。賴清德一邊破壞台海和平、企圖分裂國家，一邊欺騙島內民眾，博取國際同情，掩蓋其一再謀“獨”挑釁才是亂源、禍源、戰源的真相。賴清德上任以來一直走在“台獨引戰”的邪路上，如任其冒進，只會讓和平淪為空談，讓戰爭成為現實。賴清德如果真的要維護和平，就應該改變“台獨”分裂立場，承認體現一個中國原則的“九二共識”，承認台灣回歸中國這一二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，以及兩岸同屬一個中國的真正現狀。



三是企圖偷換概念解決台軍“不知為何而戰、不知為誰而戰”的老問題。賴清德引用陳水扁上台時提出的老口號——“為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰”，意在解決時下愈演愈烈的台軍“不知為何而戰、不知為誰而戰”問題。“台獨金孫”心目中的所謂“中華民國”早就僅限於“台澎金馬”，其口中的“為中華民國而戰”只是掩護“為台獨而戰”的外殼。台軍根在黃埔，其前身在抗戰時期曾為中華民國、中華民族而戰，現在官兵們“不知為何而戰、不知為誰而戰”的困惑本就源自“台獨”分裂路線製造的思想混亂，賴清德夾雜“台獨”私心的口號只會讓困惑與日俱增。

