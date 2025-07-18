烏克蘭最高拉達批准成立新內閣

中評社北京7月18日電／烏克蘭最高拉達（議會）17日批准成立以尤利婭·斯維里堅科為總理的新內閣。斯維里堅科早前表示，新內閣今後半年的首要任務是為軍隊提供高質量保障、增加本土武器生產、提升軍隊技術能力。



新華社報導，烏克蘭議員雅羅斯拉夫·熱列茲尼亞克當天在社交媒體發佈的投票結果顯示，最高拉達以253票贊成批准新內閣成立，超過所需的最低票數226票。



據烏克蘭國家通訊社報導，按照最高拉達批准的新內閣名單，原副總理米哈伊洛·費奧多羅夫任第一副總理並繼續兼任數字轉型改革部長，阿列克謝·庫列巴留任副總理並繼續兼任基礎設施和領土發展部長，原經濟部副部長塔拉斯·卡奇卡任分管歐洲事務的副總理。



安德烈·瑟比加留任外交部長，謝爾蓋·馬爾琴科留任財政部長，伊戈爾·克利緬科留任內務部長，退伍軍人事務部、衞生部、教育和科學部、青年和體育部等部部長皆留任。



前總理什梅加爾出任國防部長、原能源部長格爾曼·加盧先科調任司法部長、原環境部長斯韋特蘭娜·格林丘克調任能源部長。原經濟部副部長阿列克謝·索博列夫任經濟、環境和農業部長，原內閣副國務秘書丹尼斯·烏柳京任社會政策、家庭和團結部長。



烏克蘭總統澤連斯基當天告訴最高拉達，他期待新內閣今後半年把烏克蘭軍隊武器裝備的國產化比例從40%提升至50%。



這是澤連斯基2019年就任烏克蘭總統後，內閣第二次解散重組。上一次內閣重組發生在2020年3月、即烏克蘭危機升級兩年前。斯維里堅科是繼尤利婭·季莫申科之後，烏克蘭獨立34年來第二位女總理。