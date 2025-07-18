美國加州起訴特朗普終止為加州高鐵撥款的決定

中評社北京7月18日電／美國加利福尼亞州高速鐵路管理局17日就美國聯邦政府取消對加州高鐵約40億美元聯邦撥款的決定向法院提起訴訟。



新華社報導，加州州長加文·紐森同一天在聲明中說，美國總統特朗普決定取消撥款，“是出於對加州以及高鐵項目的個人敵意，而非基於事實”，並強調加州正在使用所有辦法以“打擊這種非法行為”。



紐森說，加州提起訴訟，是為了“阻止特朗普破壞美國唯一一條正在積極建設的高速鐵路”。



特朗普16日在社交媒體上宣佈終止對加州高鐵項目的聯邦撥款。他稱該項目為“騙局”“爛攤子”，並誓言將不再為此“投入一分錢”。當天，美國交通部長肖恩·達菲宣佈將取消對加州高鐵約40億美元的聯邦撥款，並抨擊“紐森州長和加州的高鐵爛攤子就是政府無能、甚至可能腐敗的典範”。



加州高鐵項目2008年獲批後一直受到工期延誤和資金短缺的困擾。部分共和黨議員今年2月致信聯邦政府稱，該項目僅完成了約35公里的填土工程和11座立交橋結構。美國交通部此前曾發佈報告稱，加州高鐵項目存在工期拖延、成本超支等問題。



加州高鐵管理局強烈反對交通部的結論，認為“這些結論具有誤導性”，“未反映出加州在建設高鐵方面取得的重大進展”。