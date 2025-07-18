商務部談中美經貿關係：人為“脫鉤”脫不掉

中評社北京7月18日電／商務部部長王文濤18日表示，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的“脫鉤”是脫不掉的。



新華社報導，王文濤在國新辦當日舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發佈會上說，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿伙伴。2018年以來，美方單邊主義、保護主義抬頭，不斷挑起經貿摩擦，一系列行為嚴重衝擊和干擾中美正常經貿合作。儘管中美貿易佔各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定。2024年，中美貨物貿易額和服務貿易規模達6883億美元和1558億美元，較2017年分別增長18%和34.7%。



“事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的‘脫鉤’是脫不掉的。”王文濤說。



王文濤表示，中美經貿關係，本質是互利共贏，合作是唯一的正確道路。中美貿易和雙向投資，為兩國創造了大量的就業機會，也為兩國企業贏得了很多回報和利潤。



“中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，這是一種常態，我們得正視，對話協商是解決問題最好的選擇。”王文濤說，5月以來，中美經貿團隊在日內瓦和倫敦開展對話磋商，先後達成日內瓦共識和倫敦框架，有效推動兩國關係回穩。實踐證明，中美兩國通過平等對話協商，完全能夠妥善管控矛盾，推動解決分歧，實現互利共贏。



王文濤表示，中美合則兩利、鬥則俱傷。中國採取了有力措施，堅決維護自身合法權益和發展利益，更是站在道義制高點上維護國際公平正義和國際經貿秩序，得到了國際社會的廣泛尊重和支持。



“上半年中國經濟頂住壓力，持續回升向好，特別是外貿在高關稅的擾動下仍保持增長。中國經濟長期向好的基本面不會變，中國式現代化的歷史進程不可阻擋，我們捍衞自身利益有堅定的意志和強大的底氣。”王文濤說。



他表示，中方願意與美方一道，繼續加強對話溝通，共同推動中美經貿關係回歸正軌，實現健康、穩定、可持續的發展。