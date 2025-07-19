吳志良答中評：一國兩制澳門經驗可供港借鑒

第十四屆全國政協委員、文化文史和學習委員會副主任，澳門基金會行政委員會主席，澳門文化界聯合總會會長吳志良（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月19日電（記者 盧哲）第十四屆全國政協委員、文化文史和學習委員會副主任，澳門基金會行政委員會主席，澳門文化界聯合總會會長吳志良18日在香港接受中評社記者訪問時談到，具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐經驗，在目前來說有三點可供香港借鑒，包括發揮社團組織的作用、重視愛國教育、不斷提升社會福祉。



吳志良18日攜新書《何以澳門》亮相香港書展。該書主要包括文化篇、文學篇、灣區篇、家國篇、制度篇及澳門學篇等內容。吳志良表示，希望通過這本書系統地總結和呈現澳門的獨特之處，讓讀者能夠通過《何以澳門》更全面地瞭解澳門的歷史、文化和現代發展。



總結澳門發展的歷史和現狀，吳志良提出，澳門是人類文明的實驗室。“在如今日益複雜的世界形勢下，澳門走過的文明交流互鑒的這條路是值得我們去回顧、去總結、去借鑒的。”



談到澳門在國家發展中如何發揮獨特作用，吳志良說：“我們總說要發揮國家所需港澳所長。澳門的所長不多，我認為澳門的文化是澳門最大的發展動力和生產力。尤其是在當今形勢下，國家經濟發展、科技進步，軍事也強大了，但外國對我們的誤解和偏見還是很多，為什麼會這樣？那就是我們還沒有講好中國故事。”



吳志良認為，中國人利用澳門的地方，往西方講故事，大家都能接受。因為澳門有經驗——澳門在過去幾百年來，跟不同的文化接觸，找到了自己的路徑，形成了自己的經驗。這種路徑可以促成人文建設、也可以更好的對外講好中國故事。“所以我們希望澳門在國家發展戰略中，特別是在文化上能夠扮演獨特的角色，為國家發展民族復興作出澳門的貢獻。”



對於此次到香港書展談及澳門經驗，吳志良說：“在總結澳門經驗的時候，香港很多朋友認為，澳門在處理特區與中央關係、在處理特區和內地經濟文化合作方面，澳門的經驗可能更加可取。所以我也希望本書能在香港出版，引起更多香港朋友的重視。”