兩岸青年答中評：球風各有特色 期待多交流

比賽現場（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京7月19日電 （實習記者 林啟瑞）7月16日，2025京台青年籃球友誼賽決賽在北京信息科技大學昌平校區舉行，賽後，京台兩地青年們接受了中評社記者的採訪表示，兩岸籃球風格各有特色，期待兩岸以後能夠有更多交流。



北京化工大學的閆同學表示，之前有在湖南和台灣隊伍打過比賽，但在北京參加京台籃球友誼賽是第一次。在談到台灣隊伍的籃球風格和大陸的差異時，他對記者說，台灣隊伍的風格和我們不太一樣，突出“小快靈”—— 打得快、投籃准，傳導球也很多，是偏進攻性的團隊打法，進攻時很流暢，防守輪轉也很清晰。而且他們三分球投得多，命中率也高。之前在訓練時，能感覺到他們非常刻苦，這一點值得我們學習。



閆同學還說，這次比賽前，有兩支台灣隊伍提前來和他們打了交流賽。他說，在一段時間的相處下來，大家都彼此熟悉，整個比賽當中氛圍特別好。閆同學認為，這樣的交流極具意義，歡迎台灣朋友多來大陸，期盼未來能有更多此類交流機會，凸顯“兩岸一家親”的深厚情感。



據賽後頒獎，閆同學獲得了本次籃球友誼賽的得分王獎項。



台灣參加比賽的曾同學表示，去年就有和大陸的球隊交過手，但這是他第一次來北京進行籃球交流。他說，大陸球賽裁判的判罰尺度和在島內很不一樣，這次打比賽裁判的尺度更鬆，所以帶來了更多的身體對抗，這讓比賽有了更多激烈和熱血的氛圍。



在談到印象最深刻的一件事時，曾同學表示，清華大學的球員給他留下了極深的印象。比賽中，即便他防守到最後時刻，對方的球員仍能抓住機會壓哨投籃命中。



曾同學還表示，感謝對此次有機會來北京進行交流。他說，看到對岸有眾多講著相同中文的人，內心倍感親切，認為這是兩岸青年成為好朋友、加強交流的契機。



最後，曾同學還提到，這是他第一次來北京，所以對這裡還感到有點陌生，他打算結束比賽後參觀北京的各處景點，好好逛一逛北京。