中評現場：京台青年籃球友誼賽順利閉幕

比賽現場（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京7月19日電 （實習記者 林啟瑞）7月14日至16日，以“躍動京台 青出於籃”為主題的2025京台青年籃球友誼賽在昌平區順利舉辦。本次活動為2025年兩岸青年峰會系列活動之一，來自京台兩地的青年學生代表組成的8支球隊採用單循環賽事規則，在兩天半時間內為觀眾呈現了19場精彩的體育盛宴。在京約500名台灣青年及高校學生代表到現場觀看了比賽。



7月16日上午，2025京台青年籃球友誼賽的冠亞軍決賽和季軍爭奪賽在北京信息科技大學昌平校區舉行，比賽現場活力噴薄，熱烈的氛圍幾乎要將場館點燃，每一個瞬間都凝聚著京台青年們的青春蓬勃力量與不服輸的拼勁，為這場青春較量注入了勢不可擋的能量。最終，清華大學獲得冠軍，健行科技大學獲得亞軍，北京化工大學獲得季軍。



閉幕式期間，三屆CBA總冠軍，北京首鋼籃球俱樂部隊長翟曉川來到現場，與京台兩地球員熱情互動，並向球員代表們贈送了簽名球衣。



昌平區區委常委郭清堯出席了閉幕式並致辭，向來自台灣和北京的小夥子們問候。



郭清堯表示，京台青年籃球友誼賽作為兩岸青年峰會系列活動的重要環節，一直是台灣與北京青年交流互動的良好平台。三年來，大家在北京化工大學和北京信息科技大學美麗的校園裡分享汗水、激烈角逐，在充滿北京特色的地道小館裡深入交流、暢敘友情。賽場上的每一次默契的配合，賽場下與對手的真誠交流，都為兩岸同胞友誼之橋增添了鮮活風景，也將成為兩岸同胞難忘的共同回憶。



郭清堯強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，大陸和台灣是共同的家園，希望各位台灣朋友可以通過此次首都之行、昌平之行開拓眼界、增長見識，加深對北京和昌平的瞭解，多向島內同學和親朋好友介紹在這裡的所見所聞、所思所悟，爭做兩岸融合發展的溝通者、正能量的傳播者，帶領更多台灣青年瞭解北京、認識昌平，讓昌平青年與台灣青年加強交流、互學互鑒、共同成長，匯聚起同心奮鬥的青春力量。



郭清堯提到，昌平區相關方面將一如既往地創造良好條件，為台灣青年來昌平學習、創業、就業、生活提供更多便利，把暖人心、辦實事的工作做得更實更多，讓廣大青年學習安心、事業順心、生活舒心，讓更多兩岸青年成為好朋友、好夥伴，在推進中華民族偉大復興的大道上攜手奮鬥、同心同行。