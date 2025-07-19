特朗普被確診的靜脈疾病是什麼？

中評社北京7月19日電／美國白宮17日公佈，美國總統特朗普在接受例行醫學檢查時被診斷患有慢性靜脈功能不全。這是種什麼病？有什麼症狀？



新華社報導，白宮新聞秘書萊維特當天公佈了總統醫生肖恩·巴爾巴貝拉的一份健康狀況報告。報告稱，特朗普近幾周注意到自己雙腿出現輕度腫脹，白宮醫療組對其進行了全面檢查，包括雙下肢靜脈多普勒超聲檢查等，最終診斷為“慢性靜脈功能不全”。



報告稱，這是一種良性且常見的疾病。特朗普沒有形成深靜脈血栓或動脈疾病的跡象。報告還表示，特朗普的血常規、代謝指標、凝血功能、D-二聚體、心臟生物標誌物等各項實驗室檢查均在正常範圍內，心臟超聲結果也顯示心臟結構和功能正常，未見心力衰竭、腎功能損傷或系統性疾病的跡象。報告總結稱，特朗普“健康狀況仍然良好”。



據美國約翰斯·霍普金斯大學醫學院等專業機構的介紹，慢性靜脈功能不全是由於腿部靜脈受損導致血液不能有效回流至心臟、而是在腿部淤積引起的疾病。這種疾病在50歲以上人群中較為常見，年齡越大，患病風險越高。



據介紹，靜脈功能不全的常見症狀包括腿部和腳踝腫脹，小腿緊繃，皮膚瘙癢疼痛，皮膚呈棕色，靜脈曲張，腿部潰瘍，肌肉痙攣等。該疾病不會對健康造成特別嚴重威脅，但可能會帶來疼痛甚至導致殘疾。



該病的發病風險因素包括超重、家族病史、腿部曾受傷、缺乏鍛鍊、吸煙、以及久坐久站導致的腿部靜脈高壓等。

