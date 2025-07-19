美媒批評美國政府關稅政策就是在對內加稅

中評社北京7月19日電／據央視新聞：近日，多家美國媒體批評美國政府的關稅政策其實就是對內加稅，美國政府由關稅獲得的收入最終都將由美國消費者埋單。



美國全國公共廣播電台在16日的節目中表示，美國政府對外加征的關稅實際上是對美國人徵稅。美國政府宣稱關稅將由其他國家承擔，但事實上外國供應商只會承擔部分成本，最終承擔關稅的是美國進口商，這些成本正轉嫁給美國消費者。美國智庫稅務基金會的計算顯示，這相當於美國30多年來最大的一次增稅。稅務基金會估計，關稅導致的價格上漲將使美國普通家庭今年損失至少1300美元，明年損失至少1700美元。



未來十年美消費者將多支付2.7萬億美元



美國《財富》雜誌17日援引摩根士丹利的一份研究報告表示，預計關稅稅率可能會持續上升並維持高位，未來10年，美國政府可能徵收高達2.7萬億美元的關稅，而這筆錢將由美國消費者來支付。



關稅讓美企痛苦 就業市場正失去動力



美國《華盛頓郵報》稱，關稅政策的影響正在顯現，新的數據表明美國企業開始感到痛苦，美國政府似乎沒有保護美國企業，反而是在傷害他們。美國《紐約時報》則報導稱，有跡象表明，美國就業市場正在失去動力。多數企業在關稅、移民等政策不明朗的情況下選擇觀望，招聘意願趨於保守。