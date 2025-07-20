葉劉書展推新書　講述與世界交織的50年

香港立法會議員葉劉淑儀（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月20日電（記者 段曉魯）昨日香港立法會議員葉劉淑儀在灣仔會展中心出席書展講座，新書簡介提到葉劉淑儀在1975年加入港英政府成為政務官，官至保安局局長。2006年自美國進修回港，成立智庫以及政黨，換跑道繼續服務香港。



葉劉淑儀談到，到今年2025年，足有50年。而人生沒有多少個50年，她決定出版回憶錄系列第三本《葉劉淑儀服務香港50年》，書如其人，直白直接。透過自己對香港同國際大事的精關分析，可以讀到她始終如一的個性以及立場，更能讀懂她與世界交織的50年。



談到中美關係，葉劉淑儀表示，以前美國是十分有自信的，對亞洲人很友善，現在則不同。美國害怕中國崛起，而從特朗普的競選口號也可以得知美國的地位在下降，因為“再次讓美國崛起”這個口號暴露的美國的內心，如果美國真的強大，則不會用“再次讓美國崛起”這個口號。



葉劉淑儀指出，香港有很大的國際網路，作為一個國際金融中心、航運中心、貿易中心，同時香港也匯聚了來自全球各地的人才，在發展方面佔有獨特優勢。但自從新冠疫情、國安法實施開始，西方媒體對香港的批評聲不斷，希望未來能多舉辦國際性的峰會，加強美西方對香港的認識，去除這些偏見想法。



葉劉淑儀繼指，事實上中美關係也有黃金期，大概在2010年之前中美關係都大致良好，但自從有一些中國威脅論出來之後，中美關係才開始緊張。美國的霸權地位並不是鐵板一塊，東升西降的趨勢也開始慢慢展現出來，這不代表兩國之間要互相對立，而是希望形成良性競爭，兩國矛盾需要以溝通的形式進行。



談到香港50年的變化，葉劉淑儀說，第一個變化就是憲制的變化，從港英政府的香港到中國的香港，一開始的時候只不過是名字換了，但政府的做法還是非常”港英“的。當香港成為了中國的一部份，而國家又如此強大，香港在社會各方面變得越來越是中國的香港。有人說香港“大陸化”，這是不公平的，香港是中國的一部分，當然是中國的孩子，很多方面需要接受中國的價值。同時，香港也有自己的DNA，香港是一個十分開放，國際性很強的地方，應該保留香港特色。



葉劉淑儀，現任立法會議員、新民黨主席、匯賢智庫和海上絲綢之路協會創會主席，以及香港大學校董會委員。她於1975年9月加入政府公務員政務職系，參與民政事務、保安、工商和貿易等多方面的工作。她於2000年5月晉升局長。她曾於1998年8月至2003年7月擔任保安局局長。她自2008年起透過地區直選擔任立法會議員，並於2012年10月及2017年7月獲委任為行政會議非官守成員。2021年獲香港特區政府頒授大紫荊勳章。