中評鏡頭：香港書展內地展區精彩亮相

香港書展內地展區主展台（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月25日電（記者 段曉魯）由香港貿發局主辦的第35屆香港書展16日在香港會展中心開幕，40多家內地出版單位組成的參展團攜近2萬册精品圖書參展。



今年的內地展區以四川作為主題省。記者在現場看到，內地展區中設立了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年專區，讀者可以透過書中的歷史資料，加深對這段歷史的瞭解，重回中華民族浴血奮戰的崢嶸歲月。而在四川展區中，不少元素都與國寶熊貓連結在一起，推出了各種有關熊貓科普類的書籍，現場更有熊貓周邊商品售賣，如熊貓玩偶、冰箱貼、印有熊貓圖案的餐具、熊貓盲盒等等，吸引了大批顧客挑選。



香港書展內的內地展區主題鮮明，規模龐大。據瞭解，40多家內地出版單位組成的參展團攜近2萬册精品圖書參展，從政治理論思想著作、重大國家出版工程到珍貴抗戰史料通通都有，展區內也設有兒童專區，售賣兒童書籍、學習資料等。與傳統書展展區不同，內地展區還設有科幻動漫IP的體驗區，顧客可以透過圖片展覽，深入瞭解科幻動漫IP的形成及背後的意義。



深圳出版社展區代表李女士表示，這是第一次參加香港書展，現在非常熱鬧，人流量很大。這次帶來的都是在內地的暢銷書，她發現香港讀者對內地AI發展和養生比較有興趣，有很多讀者也喜歡讀簡體字版的書，香港社會總體的讀書環境非常好。因為簡體字版的書較繁體字版的書便宜，在價格上有優勢，再加上帶來的書大部分在香港買不到，具有獨特性，所以說利潤就相對高，對這次參展的營收狀況感到滿意。



正在翻閱“美味關係”這本書的市民陳先生向記者表示，上個月才去成都旅遊，很喜歡當地的美食，所以特意來到內地展區尋找美食類的書籍，希望對內地美食有更加深入的瞭解。陳先生說，這次內地展區非常大，非常熱鬧，希望下次書展還可以看到更多來自內地的書籍。關於這次書展預算方面，陳先生表示，沒有規定預算，自己對閱讀很感興趣，看到自己喜歡的書就會購買。



為方面顧客結帳，內地展區內的店家支持人民幣現金支付與電子支付。今年香港書展再度推出“上午進場票”優惠，每天中午12點時前進場人士，可以10元優惠價購買書展入場門票，以及“免費再進場特別優惠”，持票的合資格人士可以再兩個特定時段再次進場。

