《華爾街日報》回應特朗普起訴：法庭見！

中評社北京7月19日電／美國《華爾街日報》母公司道瓊斯18日晚表示，將“堅決應對”美國總統特朗普對其發起的法律訴訟。特朗普當天因該報將其與已故富商傑弗里·愛潑斯坦關聯的報導，起訴媒體大亨默多克和新聞集團、道瓊斯公司以及《華爾街日報》兩名記者。



新華社報導，道瓊斯公司一位發言人發表聲明稱：“我們對自身報導的嚴謹性和準確性充滿信心，並將堅決應對任何訴訟。”



特朗普索賠百億美元



特朗普18日根據聯邦誹謗法，向邁阿密市一家聯邦法院起訴默多克和新聞集團、道瓊斯公司以及《華爾街日報》兩名記者，索賠至少100億美元。



默多克是新聞集團創始人、現任名譽主席。新聞集團是道瓊斯公司母公司，《華爾街日報》是道瓊斯公司旗下媒體。該報此前一篇報導稱，特朗普2003年致信美國金融家傑弗里·愛潑斯坦祝賀其50歲生日時，信中含有不雅插畫並提及兩人之間共享“秘密”。



特朗普18日上午在社交媒體發文寫道，期待讓默多克“在我起訴他和他那‘垃圾堆’報紙《華爾街日報》的案子中作證”，“那將是一段有趣的經歷”。



特朗普前一天在社交媒體發文說，他和白宮發言人曾直接告知《華爾街日報》主編埃瑪·塔克，所謂“特朗普致愛潑斯坦信件”純屬偽造，但《華爾街日報》仍堅持發表這篇報導。此外，特朗普還曾就此直接警告默多克，默多克當時答應會“處理”此事。

